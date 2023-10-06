Горячкина одержала вторую победу в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам

Шахматистка белыми фигурами обыграла Артема Тимофеева

ТАСС, 6 октября. Александра Горячкина белыми фигурами обыграла Артема Тимофеева в шестом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходит в Ленинградской области.

Владислав Артемьев и Павел Понкратов белыми фигурами победили Володара Мурзина и Андрея Есипенко соответственно. Вничью сыграли Евгений Наер и Максим Матлаков, Евгений Томашевский и Екатерина Лагно, Клементий Сычев и Иван Розум.

После шести туров лидирует Артемьев, набравший 5,5 очков. Далее расположились Наер, Горячкина (по 4), Понкратов (3,5), Томашевский, Матлаков (по 3), Тимофеев, Есипенко (по 2,5), Сычев, Розум, Лагно и Мурзин (по 2).

В женском суперфинале все партии игрового дня стали результативными. Валентина Гунина, Ольга Баделько, Екатерина Гольцева и Ольга Матвеева победили белыми фигурами. Их соперницами были Алина Бивол, Баира Кованова, Мария Якимова и Наталья Погонина соответственно. Полина Шувалова черными фигурами одолела Анну Шухман, а Лея Гарифуллина белыми фигурами уступила Марине Корневой.

После шести туров с 5 очками лидирует Баделько. Гарифуллина и Кованова набрали по 4,5 очка. Далее идут Корнева, Шувалова (по 3,5), Гунина (3), Гольцева, Бивол, Шухман (по 2,5), Матвеева (2), Погонина (1,5) и Якимова (1).

Седьмой тур пройдет 8 октября. Турнир завершится 13 октября.