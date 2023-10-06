Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Катара "Формулы-1"

Второе место занял Джордж Расселл, третьим стал Льюис Хэмилтон

ТАСС, 6 октября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Катара. Этот этап стал четвертым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим стал его партнер по команде и соотечественник Льюис Хэмилтон. Первоначально вторым финишировал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис, однако вскоре после финиша время двух его кругов было аннулировано из-за нарушения гонщиком пределов трассы. Позднее по той же причине было списано время одного из кругов его партнера по команде австралийца Оскара Пиастри, который завершил квалификацию четвертым, а после санкций в отношении Норриса поднялся на третье место. В итоговой таблице Пиастри занял шестое место, Норрис - десятое.

В субботу состоятся квалификация к спринту (начало - в 16:00 мск) и спринтерская гонка (20:30 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).