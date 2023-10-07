Владелец "Манчестер Сити" может лишиться клуба из-за связей с российскими бизнесменами

Предполагается, что шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян якобы помогал российским бизнесменам переводить деньги в ОАЭ, сообщает портал Sport.es

ТАСС, 7 октября. Владелец английского "Манчестер Сити" шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян может лишиться футбольного клуба из-за помощи российским бизнесменам. Об этом сообщает портал Sport.es.

По информации издания, вопрос взят под контроль министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Предполагается, что шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян якобы помогал российским бизнесменам переводить деньги в ОАЭ.

Если этот факт будет доказан, то владельцу "Манчестер Сити" придется оставить свой пост. Он может оказаться в той же ситуации, что и Роман Абрамович, который был вынужден продать "Челси" в 2022 году из-за санкций, введенных Великобританией и Евросоюзом.

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян приобрел контрольный пакет акций "Манчестер Сити" в 2008 году. С тех пор клуб семь раз становился чемпионом Англии, трижды выиграл кубок и суперкубок страны, шесть раз побеждал в Кубке лиги, по разу побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.