Американка Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории

На счету спортсменки 34 медали, завоеванные на Олимпийских играх и чемпионатах мира

ТАСС, 7 октября. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз в пятницу завоевала золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье в Антверпене. Она стала рекордсменкой в своем виде спорта по числу медалей, завоеванных на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Байлз в сумме набрала 58,399 балла. Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде (56,766 балла), третье - американка Шилиз Джонс (56,332). Золото в индивидуальном многоборье стало для Байлз второй наградой высшей пробы на чемпионате мира в Антверпене, ранее в составе сборной США она выиграла командное многоборье. Спортсменка также претендует на награды во всех индивидуальных упражнениях. Российские и белорусские спортсмены пропускают первенство мира по решению Международной федерации гимнастики из-за ситуации на Украине.

На данный момент на счету Байлз 34 награды, завоеванные на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, обладательницей одной серебряной и двух бронзовых наград Игр. На чемпионатах мира Байлз выиграла 21 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.

Предыдущий рекорд принадлежал советскому и белорусскому гимнасту Виталию Щербо - 33 медали. Он является шестикратным олимпийским чемпионом, четырехкратным бронзовым призером Игр, также на его счету 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали чемпионатов мира. Ранее по общему числу наград Байлз обошла советскую гимнастку Ларису Латынину (32 награды).

Байлз 26 лет, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она завоевала золотые медали в личном и командном многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях. На Олимпиаде в Токио спортсменка стала серебряным призером в командном многоборье и завоевала бронзу в упражнениях на бревне, но снялась с личного многоборья, вольных упражнений, соревнований на брусьях и в опорном прыжке. После Игр в Японии она взяла паузу в карьере.