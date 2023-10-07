Тренер женской юниорской сборной России прокомментировала решение УЕФА о допуске команд

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил российским сборным среди игроков до 17 лет участвовать в своих соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Женская юниорская сборная России по футболу до 16 лет с оптимизмом восприняла решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске отечественных команд (игроки не старше 17 лет) к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказала старший тренер женской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

26 сентября УЕФА допустил до своих соревнований сборные России (не старше 17 лет). Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Для развития игроков важно постоянно находиться в условиях максимальной конкуренции, - сказала Медведь. - Конечно, мы хотим играть с сильнейшими, в том числе с теми, кто сильнее нас. Примерно то же можно сказать и о нас как о тренерах. Поэтому новость о допуске младших сборных восприняли с оптимизмом. Мы хотим играть в футбол и надеемся, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована. А мы узнаем, когда наши команды смогут стартовать в отборочных турнирах".

Чемпионат Европы среди девушек не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. 27 сентября пресс-служба Шведского футбольного союза сообщила, что организаторы турнира не допустят российскую команду до участия в соревнованиях. Отборочные турниры делятся на два этапа. Жеребьевка первого раунда уже состоялась.

Отборочный турнир

Все команды разделены на лиги А и B. В лигу А попали сохранившие позиции в лиге лучшие команды, а также 7 команд из лиги B. Всего в лиге А 28 команд. Они разделены на семь групп. В первую попали команды Испании, Португалии (хозяин), Чехии и Боснии и Герцеговины, во вторую - Польши (хозяин), Ирландии, Норвегии и Исландии, в третью - Франции, Словении, Италии (хозяин) и Шотландии, в четвертую - Германии (хозяин), Румынии, Австрии и Украины, в пятую - Швейцарии, Нидерландов, Финляндии, Болгарии (хозяин), в шестую - Англии, Бельгии, Венгрии (хозяин) и Северной Ирландии, в седьмую - Швеции, Дании, Белоруссии и Греции (встречи пройдут в Албании). Во второй этап выйдут все команды, которые займут места не ниже третьего, расположившиеся на четвертых позициях команды вылетят в лигу B.

В лиге B находятся 22 команды, они разделены на шесть групп. Потенциально сборная России может попасть в одну из групп лиги B. В первую группу вошли команды Косова (хозяин), Северной Македонии, Грузии и Армении, во вторую - Сербии (хозяин), Израиля, Андорры и Латвии, в третью - Хорватии (хозяин), Люксембурга, Азербайджана и Мальты, в четвертую - Уэльса, Фарерских островов, Казахстана и Албании (хозяин), в пятую - Словакии, Черногории и Литвы (хозяин), в шестую - Эстонии, Турции (хозяин) и Молдавии. По итогам квалификационного турнира во второй раунд выйдут победители и занявшие вторые места в группах лиги B, которые присоединятся к командам лиги А. Победители групп смогут проходить квалификационный турнир на следующий турнир в лиге А.

Во втором раунде 34 команды разыграют семь путевок на чемпионат Европы. Данный европейский турнир является отборочным на чемпионат мира в Доминиканской Республике 2024 года. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) также допустила российские команды до 17 лет до своих турниров.