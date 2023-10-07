Шипов: шахматистка Горячкина может попасть в тройку лучших на мужском чемпионате России

После шести туров спортсменка делит второе место с Евгением Найером

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Обладательница Кубка мира Александра Горячкина играет надежно в суперфинале мужского чемпионата России по шахматам и может удержать место в первой тройке турнирной таблицы. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

6 октября Горячкина победила белыми фигурами Артура Тимофеева. Эта победа стала второй для Горячкиной на турнире, ранее она обыграла Ивана Розума, остальные четыре партии она сыграла вничью. По итогам шести туров Горячкина с четырьмя очками делит второе место с Евгением Найером, уступая лидеру турнира Владиславу Артемьеву полтора очка.

"С одной стороны, несколько удивляет, что Горячкина идет в тройке лидеров, с другой - мужчины играют не очень агрессивно, меньше ошибаются, и такая игра соответствует природным наклонностям Саши. В мужских турнирах, если у игрока есть хотя бы небольшой плюс, это очень хорошо, этого вполне может хватить для попадания в тройку. Если Саша продолжит играть так же крепко и надежно, то у нее есть все, чтобы попасть в тройку по итогам соревнований", - сказал Шипов.

Седьмой тур пройдет 8 октября. Турнир завершится 13 октября.