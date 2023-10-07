Самсонова победила Рыбакину и сыграет со Свёнтек в финале турнира WTA в Пекине

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу Самсоновой

ТАСС, 7 октября. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинальном матче турнира Женской ассоциации тенниса (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу россиянки, которая не получила номера посева. Рыбакина была посеяна под пятым номером. В финале Самсонова сыграет со второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, которая ранее в субботу обыграла американку Коко Гауфф (6:2, 6:3).

Самсоновой 24 года, она располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Рыбакиной 24 года, она занимает пятое место в рейтинге WTA и является обладательницей пяти титулов под эгидой организации. Победа на Уимблдоне 2022 года - лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.