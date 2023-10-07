Чесноков назвал теннисиста Медведева абсолютным фаворитом в матче против Корды

Россиянин и представитель США встретятся в игре третьего круга на турнире серии "Мастерс" в Шанхае

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев находится в хорошей форме и будет абсолютным фаворитом в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае против американца Себастьяна Корды. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге соревнований (6:3, 6:3). В третьем круге соперником россиянина станет Корда. Медведев проиграл ему в матче третьего круга на Australian Open текущего сезона.

"Медведев одержал очень комфортную, уверенную победу против Гарина. Был один гейм, когда пришлось поработать, побороться, но в целом Даниил выглядел очень уверенно. Против Корды он будет абсолютным фаворитом. Да, он проиграл ему на Australian Open, действовал робко, неуверенно, но сейчас другой Медведев", - сказал Чесноков.

"К тому же против него будет играть и другой Корда. У него была травма, и после нее он практически ничего выдающегося не показывал. Медведев играет сейчас потрясающе, он по праву занимает третье место в мировом рейтинге", - добавил собеседник агентства.

Победа над Гарином стала для Медведева 60-й в сезоне, по этому показателю он уступает только второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (61). "Конечно, здорово, что Медведев выиграл 60 матчей в этом сезоне, но я думаю, что это не такой уж и важный показатель. Для любого игрока самое главное - это титулы. Посмотрите на [Новака] Джоковича: он играл не так много в этом сезоне, но выиграл три турнира Большого шлема и один раз вышел в финал. Поэтому он и возглавляет рейтинг, что он главные титулы выигрывает", - отметил Чесноков.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).