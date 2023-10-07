Ольховский считает закономерной победу теннисистки Самсоновой над Рыбакиной

Самсонова вышла в финал турнира в Пекине

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова показала хорошую, острую игру и заслуженно победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Самсоновой. В финале она сыграет со второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

"Матч был довольно упорным, но Людмила играла хорошо, агрессивно и закономерно одержала эту победу. Когда Самсонова в хорошей форме, ее хватает на весь турнир, она становится опасным соперником для любого игрока. В последнее время она показывала хорошие результаты, так что мы можем рассчитывать на хороший финальный матч", - сказал Ольховский.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005).