Тертышный рассказал о своих перспективах на посту и. о. главного тренера "Витязя"

3 октября Александр Завьялов подал в отставку с поста главного тренера

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера "Витязя" Алексей Тертышный пока не обговаривал с руководством подмосковного хоккейного клуба свои перспективы на этой должности из-за нехватки времени в условиях плотного графика игр. Об этом Тертышный рассказал ТАСС.

"Витязь" объявил о том, что главный тренер команды Александр Завьялов подал в отставку 3 октября. И. о. главного тренера был назначен Тертышный, под руководством которого подмосковный клуб выиграл в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) дома у "Куньлунь Ред Стар" (2:1) и "Барыса" (3:2 в овертайме). Президент "Витязя" Михаил Головков сообщил ТАСС, что официальное объявление имени главного тренера состоится 8 октября.

"Пока ничего в этом плане не обговаривалось, потому что это быстро все произошло и времени на обсуждение не было. Надо было готовиться к следующей игре", - сказал Тертышный.

Тренер рассказал о ситуации с травмированными в команде. Ранее он сообщил ТАСС, что только что вернувшийся в строй капитан "Витязя" Владимир Галузин снова получил повреждение. "Скотта Уилсона мы ждем к выездному турне, а может быть, после него. Ему лучше, он уже тренируется в полном объеме, а что касается Владислава Цицюры и Виталия Попова, то их мы в ближайшее время пока не увидим", - отметил он.

В составе "Витязя" тренируется 22-летний вратарь Даниил Чечелев, права на которого в КХЛ принадлежат подмосковному клубу. Голкипер был выбран клубом Национальной хоккейной лиги "Калгари" в четвертом раунде под 96-м номером, с 2021 по 2023 год он играл в низших лигах Северной Америки. Основными вратарями "Витязя" являются Дмитрий Шикин и Максим Дорожко. "Пока ничего не могу по нему сказать, он пока просматривается. Все через тренировки, ждать своего момента с прицелом на расширение вратарской обоймы. Пока у нас четыре вратаря, и в любом случае это конкуренция. У нас есть вратари, которые достаточно хорошо и уверенно участвовали в играх. Тренерский штаб совместно решает по вратарям, не только тренер вратарей", - подчеркнул Тертышный.

С 9 по 15 октября "Витязь" проведет выездную серию матчей со "Спартаком", "Нефтехимиком", "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом".