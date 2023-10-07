Хоккеист "Торпедо" Атанасов отметил, что его команда готова к испытанию медными трубами

Нижегородская команда возглавила таблицу Западной конференции, разгромив московское "Динамо" со счетом 7:1

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Хоккеисты нижегородского "Торпедо" после недавних успехов и особенно разгромной победы над московским "Динамо" готовы к испытанию медными трубами. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Василий Атанасов.

"Торпедо" обыграло в Москве "Динамо" в субботу в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со счетом 7:1. Все шайбы были заброшены в первом и втором периодах. 21-летний Атанасов стал автором хет-трика. Средний возраст игроков "Торпедо" составляет 24 года.

"Второй период - это такое время, когда у всех дальняя скамейка, можно не дать сопернику поменяться и на усталости подавить их. И мы стараемся это делать, - сказал Атанасов. - Мы забили несколько голов подряд, поймали уверенность и немного дезориентировали соперника. В третьем периоде мы обратили внимание на оборону, чтобы не дать сопернику вернуться в игру, ждали моментов в атаке. Они были, но шайба уже не заходила".

По словам Атанасова, второй период оказался лучшим для "Торпедо" в сезоне. "Боязни того, что игроки "Динамо" могли начать драться, не было. Просто мы были максимально сконцентрированы, ждали силовую борьбу и были готовы к ударам. Готовы ли мы к медным трубам? Почему нет, просто надо их воспринимать правильно", - подчеркнул он.

"Торпедо" возглавило турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка по итогам 15 матчей. В следующем матче "Торпедо" 9 октября сыграет на выезде против ярославского "Локомотива".