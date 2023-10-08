8 октября, 07:53
КХЛ

Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ "Витязь"

Главный тренер "Витязя" Дмитрий Рябыкин. Егор Алеев/ ТАСС
Главный тренер "Витязя" Дмитрий Рябыкин
© Егор Алеев/ ТАСС

Он сменил на этом посту Александра Завьялова

ТАСС, 8 октября. Российский специалист Дмитрий Рябыкин занял пост главного тренера подмосковного клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Рябыкиным рассчитан до конца сезона-2023/24. 3 октября пост главного тренера "Витязя" покинул Александр Завьялов.

Рябыкину 47 лет, его последним местом работы был магнитогорский "Металлург", в котором он занимал пост ассистента главного тренера. С 2016 по 2022 год специалист работал в омском "Авангарде". Вместе с клубом он становился обладателем Кубка Гагарина 2021 года в качестве помощника канадца Боба Хартли. Сезон-2022/23 Рябыкин начал главным тренером омского клуба, но был уволен в октябре. 

В период игровой карьеры Рябыкин выигрывал чемпионат России в составе московского "Динамо" (1995) и "Авангарда" (2004), также он выступал за петербургский СКА, челябинский "Трактор" и ханты-мансийскую "Югру". В составе сборной России Рябыкин стал серебряным призером чемпионата мира 2002 года.

"Витязь" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 9 очками в 15 встречах. В следующем матче команда на выезде сыграет с московским "Спартаком" 9 октября. 

Теги:
КХЛ
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