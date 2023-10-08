8 октября, 08:41
WTA

Ольховский считает, что теннисистка Самсонова может обыграть Свёнтек

В воскресенье россиянка и представительница Польши встретятся в финале турнира в Пекине

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова в хорошей форме может обыграть любую соперницу, поэтому у нее есть шансы на победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине против представительницы Польши Иги Свёнтек. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч между Самсоновой и Свёнтек пройдет в воскресенье, начало запланировано на 14:30 мск.

"Когда Самсонова в форме и играет без травм, она может обыграть абсолютно любого теннисиста в мире. Я думаю, что она может обыграть Свёнтек, шансы у нее точно будут, главное - ими воспользоваться. Свёнтек тоже хорошо играла на этом турнире, это один из лидеров женского тура, так что матч будет интересным", - сказал Ольховский.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). 

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