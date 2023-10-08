Быков считает, что в матче между баскетболистами "Зенита" и ЦСКА нет фаворитов

Игра пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА и петербургский "Зенит" являются равными соперниками, поэтому в матче между ними в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ не будет фаворита. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 2007 года Сергей Быков.

"Я не думаю, что в этой игре есть фаворит. ЦСКА и "Зенит" - хорошие сильные команды, они примерно равны по уровню, поэтому я ожидаю интересной игры. Приятно, что на матч продали все билеты, это говорит об интересе к нашему баскетболу", - сказал Быков.

Матч между "Зенитом" и ЦСКА пройдет 8 октября в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.