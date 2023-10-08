Самсонова проиграла Свёнтек в финале теннисного турнира в Пекине

Российская спортсменка смогла взять четыре гейма у второй ракетки мира

ТАСС, 8 октября. Россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Польши Иге Свёнтек в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Свёнтек, которая была посеяна на турнире под вторым номером. Самсонова не получила номер посева.

В текущем сезоне россиянка в третий раз играла в финалах турниров WTA. В феврале она уступила швейцарке Белинде Бенчич в решающем матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби. В августе Самсонова в финале соревнований категории WTA 1 000 в Монреале проиграла американке Джессике Пегуле.

Самсоновой 24 года, она располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Свёнтек 22 года, она является второй ракеткой мира. В апреле 2022 года польская спортсменка возглавила мировой рейтинг, она занимала первую строчку в течение 75 недель. Свёнтек выиграла 16-й титул WTA и 5-й в текущем сезоне. Полька четыре раза завоевывала титула на турнирах Большого шлема: трижды побеждала на Roland Garros (2020, 2022, 2023) и один раз - на US Open (2022).

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.