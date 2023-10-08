Умер бывший старший тренер женской сборной России по самбо Юрий Борисочкин

Ему было 79 лет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и России по самбо Юрий Борисочкин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Причина смерти не уточняется.

"Он снимался в кино, моржевал, катался на лыжах, до последних дней вел активный образ жизни. Нам будет вас искренне не хватать Юрий Федорович. Вечная память", - говорится в сообщении пресс-службы.

Борисочкин являлся заслуженным работником физической культуры РФ. В 2018 году президент России Владимир Путин вручил ему орден Почета.

Среди воспитанников Борисочкина четырехкратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира по самбо Андрей Ходырев, чемпион СССР, Европы и двукратный победитель Кубка мира Владислав Ратов, а также президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Работал старшим тренером женской сборной команды России.