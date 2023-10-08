Сборная России среди футболистов до 14 лет выиграла турнир развития УЕФА

Россияне выиграли все три матча на турнире у команд Таджикистана, Киргизии и Белоруссии

ТАСС, 8 октября. Сборная России среди игроков не старше 14 лет обыграла команду Белоруссии со счетом 5:0 и заняла первое место на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Турнир проходил в Белоруссии.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Магомед Гусейнов (21-я и 41-я минуты), Андрей Литвинов (19), Денис Грачев (61) и Павел Грицыщук (75).

Сборная России на турнире выиграла все три матча. Россияне в первом туре со счетом 4:0 обыграли команду Таджикистана, во втором разгромили сборную Киргизии (10:1).

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.