Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

Армейцы выиграли три стартовых матча на турнире

ТАСС, 8 октября. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 80:76 обыграли петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Тома Эртель, набравший 27 очков. У победителей больше всех очков на счету Каспера Уэйра - 17.

ЦСКА одержал третью победу в трех стартовых матчах Единой лиги ВТБ. "Зенит" потерпел второе поражение. Армейцы занимают первое место в турнирной таблице, "Зенит" располагается на девятой строчке.

В следующем матче ЦСКА 15 октября примет пермскую "Парму". "Зенит" 14 октября на выезде сыграет с казахстанской "Астаной".