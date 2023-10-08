"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии впервые с 2015 года

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев

ТАСС, 8 октября. Лондонский "Арсенал" со счетом 1:0 обыграл "Манчестер Сити" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс".

Единственный мяч на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли. "Арсенал" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче чемпионата впервые с 2015 года. Лондонцы уступили "Манчестер Сити" в последних 12 матчах лиги, что стало клубным антирекордом. Рекордная для чемпионата подобная серия составляет 13 игр ("Уиган" против "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" против "Манчестер Сити").

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. Ранее они играли в матче за Суперкубок Англии. В той встрече "Арсенал" ушел от поражения на 11-й добавленной ко второму тайму минуте и завоевал титул, победив в серии пенальти.

Действующий чемпион лиги "Манчестер Сити" после поражения опустился на третье место в турнирной таблице. В восьми матчах команда набрала 18 очков. "Арсенал" идет вторым, на счету подопечных Микела Артеты 20 очков. "Арсенал" еще не проигрывал в матчах чемпионата в этом сезоне. Другой командой, идущей без поражений, является "Тоттенхэм", лидирующий в таблице по дополнительным показателям.

В следующем туре "Арсенал" 21 октября на выезде сыграет против лондонского "Челси". "Манчестер Сити" в тот же день на своем поле встретится с "Брайтоном".

В других матчах дня "Брайтон" сыграл вничью с "Ливерпулем" (2:2), "Вест Хэм" - с "Ньюкаслом" (2:2), "Вулверхэмптон" - с "Астон Виллой" (1:1).