Гол Медины в компенсированное время принес "Спартаку" ничью в матче РПЛ с ЦСКА

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным "Спартаком" в гостевом матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в присутствии 25 240 зрителей.
Дубль в составе ЦСКА оформил Милан Гайич (31-я и 61-я минуты). У "Спартака" голы забили Квинси Промес (41) и Хесус Медина (90+7). Медина перешел в "Спартак" в июле 2023 года из ЦСКА. Игроки "Спартака" вышли на матч в футболках, посвященных созданию женской команды красно-белых, о чем будет объявлено 14 октября.
"Спартак" продлил серию без побед до трех матчей во всех турнирах - два поражения и ничья. До этого команда проиграла в выездной встрече РПЛ самарским "Крыльям Советов" (0:4) и гостевой игре Фонбет - Кубка России московскому "Динамо" (0:3).
ЦСКА не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа, проиграв на чужом поле московскому "Динамо" (1:2). После этого ЦСКА одержал одну победу и пять раз сыграл вничью во встречах национального первенства.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством очков располагается на седьмой позиции. В следующем туре "Спартак" примет "Пари Нижний Новгород" 22 октября. ЦСКА днем ранее встретится на выезде с казанским "Рубином".
1
"Краснодар"
11
8
3
0
27
19
5
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
4
"Локомотив"
11
5
4
2
19
18
16
2
5
"Пари НН"
11
5
2
4
17
11
9
2
6
"Спартак"
11
5
2
4
17
16
18
-2
7
ЦСКА
11
4
5
2
17
22
17
5
8
"Динамо"
11
4
5
2
17
17
15
2
9
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
10
"Рубин"
11
3
3
5
12
11
20
-9
11
"Ахмат"
11
3
3
5
12
12
12
0
12
"Оренбург"
11
3
2
6
11
13
18
-5
13
"Балтика"
11
3
1
7
10
10
16
-6
14
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
15
"Факел"
11
2
3
6
8
7
15
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9