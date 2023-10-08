Гол Медины в компенсированное время принес "Спартаку" ничью в матче РПЛ с ЦСКА

Красно-белые ушли от поражения на 7-й добавленной минуте

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным "Спартаком" в гостевом матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в присутствии 25 240 зрителей.

Дубль в составе ЦСКА оформил Милан Гайич (31-я и 61-я минуты). У "Спартака" голы забили Квинси Промес (41) и Хесус Медина (90+7). Медина перешел в "Спартак" в июле 2023 года из ЦСКА. Игроки "Спартака" вышли на матч в футболках, посвященных созданию женской команды красно-белых, о чем будет объявлено 14 октября.

"Спартак" продлил серию без побед до трех матчей во всех турнирах - два поражения и ничья. До этого команда проиграла в выездной встрече РПЛ самарским "Крыльям Советов" (0:4) и гостевой игре Фонбет - Кубка России московскому "Динамо" (0:3).

ЦСКА не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа, проиграв на чужом поле московскому "Динамо" (1:2). После этого ЦСКА одержал одну победу и пять раз сыграл вничью во встречах национального первенства.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством очков располагается на седьмой позиции. В следующем туре "Спартак" примет "Пари Нижний Новгород" 22 октября. ЦСКА днем ранее встретится на выезде с казанским "Рубином".