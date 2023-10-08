8 октября, 18:01,
обновлено 8 октября, 18:21
Футбол в России

Гол Медины в компенсированное время принес "Спартаку" ничью в матче РПЛ с ЦСКА

Защитник ЦСКА Келлвен и защитник "Спартака" Олег Рябчук. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Защитник ЦСКА Келлвен и защитник "Спартака" Олег Рябчук
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Красно-белые ушли от поражения на 7-й добавленной минуте

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным "Спартаком" в гостевом матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в присутствии 25 240 зрителей.

Дубль в составе ЦСКА оформил Милан Гайич (31-я и 61-я минуты). У "Спартака" голы забили Квинси Промес (41) и Хесус Медина (90+7). Медина перешел в "Спартак" в июле 2023 года из ЦСКА. Игроки "Спартака" вышли на матч в футболках, посвященных созданию женской команды красно-белых, о чем будет объявлено 14 октября.

"Спартак" продлил серию без побед до трех матчей во всех турнирах - два поражения и ничья. До этого команда проиграла в выездной встрече РПЛ самарским "Крыльям Советов" (0:4) и гостевой игре Фонбет - Кубка России московскому "Динамо" (0:3).

ЦСКА не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. В последний раз армейцы уступили в игре чемпионата России 19 августа, проиграв на чужом поле московскому "Динамо" (1:2). После этого ЦСКА одержал одну победу и пять раз сыграл вничью во встречах национального первенства.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством очков располагается на седьмой позиции. В следующем туре "Спартак" примет "Пари Нижний Новгород" 22 октября. ЦСКА днем ранее встретится на выезде с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

11

8

3

0

27

19

5

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

4

"Локомотив"

11

5

4

2

19

18

16

2

5

"Пари НН"

11

5

2

4

17

11

9

2

6

"Спартак"

11

5

2

4

17

16

18

-2

7

ЦСКА

11

4

5

2

17

22

17

5

8

"Динамо"

11

4

5

2

17

17

15

2

9

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

10

"Рубин"

11

3

3

5

12

11

20

-9

11

"Ахмат"

11

3

3

5

12

12

12

0

12

"Оренбург"

11

3

2

6

11

13

18

-5

13

"Балтика"

11

3

1

7

10

10

16

-6

14

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

15

"Факел"

11

2

3

6

8

7

15

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
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