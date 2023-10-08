УЕФА перенес отборочный матч чемпионата Европы - 2024 между сборными Израиля и Швейцарии

Игра должна была пройти 12 октября в Израиле

ТАСС, 8 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести отборочный матч чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Игра должна была пройти 12 октября в Израиле. Также УЕФА перенес другие запланированные матчи на территории страны - 12 октября должны были встретиться сборные Израиля и Эстонии в отборочном турнире чемпионата Европы - 2025 среди игроков не старше 21 года, 17 октября - команды Израиля и Германии. С 11 по 17 октября в Израиле отборочные матчи чемпионата Европы среди игроков до 17 лет должны были провести израильтяне, бельгийцы, валлийцы и гибралтарцы, встречи также перенесены. Ранее УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение допустить сборные России среди игроков до 17 лет к соревнованиям под своими эгидами.

"В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в стране на ближайшие пару недель, новые даты будут определены позднее. Организация в ближайшие дни определит, состоится ли матч отбора на чемпионат Европы 2024 года между сборными Косова и Израиля в первоначально запланированную дату 15 октября или требует переноса. УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать связь со всеми участвующими командами, прежде чем принимать решения о новых датах и возможных изменениях в других предстоящих матчах", - говорится в заявлении.

Матч между сборными Косова и Израиля должен пройти 15 октября в Приштине. По итогам 6 туров израильтяне занимают 3-е место с 11 очками в турнирной таблице группы I, в которой также выступают швейцарцы, румыны, белорусы и андоррцы. Команда Швейцарии лидирует, имея в активе 14 очков.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.