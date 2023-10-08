Джикия считает сборную Камеруна самым сильным соперником для россиян после отстранения

Товарищеский матч между национальными командами России и Камеруна пройдет в Москве 12 сентября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сборная Камеруна является самым сильным соперником для российских футболистов после отстранения от международных турниров. Такое мнение журналистам высказал защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Согласен, что Камерун - самый сильный соперник для нас после отстранения. Хорошая команда. Играем в Москве, приходите поддержать", - сказал Джикия.

16 октября российская команда в Турции сыграет со сборной Кении. "Понятно, что здесь не такая большая информация, как по Камеруну. Но понятное дело, что африканские страны достаточно силовые и беговые, поэтому работа будет хорошая", - отметил Джикия.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября. Тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).