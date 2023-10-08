8 октября, 19:25
Сборные по футболу

Джикия оценил решение допустить сборные России до 17 лет к турнирам УЕФА и ФИФА

Защитник "Спартака" надеется, что это решение подтолкнет руководство международных организаций допустить до соревнований и более старшие национальные команды

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассчитывает, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске на турниры юношеских национальных сборных России распространится на взрослые команды.

"Я очень положительно отношусь, - сказал Джикия журналистам. - Поменяют ли решение по остальным командам? Но это уже определенный шаг, поэтому дай бог, чтобы в этом ключе все развивалось, чтобы были допуски не только молодых ребят, но и других как видов спорта, так и возрастов".

Ранее УЕФА и ФИФА допустили до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 

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