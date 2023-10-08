Московское "Динамо" стало победителем Кубка столетия отечественного волейбола

В финале команда победила "Зенит-Казань" со счетом 3-2

ТАСС, 8 октября. Московское "Динамо" обыграло "Зенит-Казань" в финале Кубка столетия отечественного волейбола. Финал четырех турнира прошел в Калининграде.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (17:25, 17:25, 25:22, 25:21, 16:14) в пользу московской команды. В матче за третье место новосибирский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3-0 (25:22, 25:18, 25:20).

В Кубке столетия принимали участие восемь команд. На первом этапе они были разбиты на две группы и провели турнир в два круга в двух разных городах. По его итогам по две лучшие команды каждого квартета вышли в полуфинал.

28 июля отмечалось 100-летие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.