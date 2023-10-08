Нападающий "Барселоны" Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании

Футболист отличился в игре с "Гранадой" в возрасте 16 лет и 87 дней

ТАСС, 8 октября. "Барселона" со счетом 2:2 сыграла вничью с "Гранадой" в гостевом матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев два гола забил Брайан Сарагоса (1-я, 29-я минуты). У гостей отличились Ламин Ямаль (45+1) и Серхи Роберто (86). На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте гол полузащитника "Барселоны" Феррана Торреса был отменен после вмешательства видеоассистента рефери из-за офсайда.

Ямаль стал самым молодым игроком, который сумел забить гол в матче чемпионата Испании. Форвард забил гол в возрасте 16 лет и 87 дней. Прежнее достижение принадлежало Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе "Малаги" поразил ворота "Сельты" (1:0) в возрасте 16 лет и 98 дней.

Ранее Ямаль стал автором самого молодого гола в истории сборной Испании. В сентябре игрок сумел забить в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года против команды Грузии (7:1). На момент игры ему было 16 лет и 57 дней, Ямаль превзошел достижение Ансу Фати, который в сентябре 2020 года забил в возрасте 17 лет и 311 дней команде Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций (4:0).

"Барселона" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 очком, "Гранада" располагается на предпоследней, 19-й позиции, набрав 6 очков. В следующем туре каталонцы 22 октября примут "Атлетик", "Гранада" 20 октября сыграет в гостях против "Осасуны".