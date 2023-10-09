СМИ: в УЕФА считают, что решение о допуске сборных России до 17 лет могут пересмотреть

По информации источников, данное решение исполкома УЕФА, принятое 26 сентября, вызвало раскол в управлении организации и привело к увеличению давления на главу союза Александера Чеферина

ТАСС, 9 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может пересмотреть свое решение о допуске сборных России (игроки не старше 17 лет) к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщила газета The Independent.

По информации источника, решение допустить юниорские сборные России вызвало раскол в управлении организации и привело к увеличению давления на главу союза Александера Чеферина с целью вернуться к этому вопросу на ближайшем заседании исполкома УЕФА.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года. 30 сентября британский телеканал Sky News сообщил, что УЕФА попытается подавить разногласия среди национальных федераций.

4 октября решение допустить сборные России до 17 лет к своим соревнованиям принял совет Международной федерации футбола (ФИФА). Требования допуска касательно национальной символики аналогичны тем, что были выдвинуты УЕФА. Также в ФИФА заявили, что российские футболисты должны выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России".

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла ФИФА, из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции. Позднее об этом же заявили в ФИФА.