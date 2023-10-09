В "Динамо" сообщили, что футболист Лаксальт с этой недели начнет тренировки в общей группе

Защитник из-за травмы пропустил три последних матча клуба

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Диего Лаксальт восстановился после травмы и с этой недели уже начнет тренировки в общей группе. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Диего Лаксальт с этой недели начнет тренироваться в общей группе", - сказал Гафин.

Лаксальт из-за повреждения пропустил три последних матча "Динамо" во всех турнирах. В текущем сезоне 30-летний защитник провел десять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

7 октября пресс-служба "Динамо" сообщила, что вратарь Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава. Ориентировочные сроки восстановления составят четыре-пять недель. "Для нас Антон является и вратарем, и важным игроком в команде, - отметил Гафин. - Поэтому нам его, безусловно, не хватает. Но при этом Игорь Лещук играет второй матч подряд "на ноль", что является положительным моментом".

О сборах и Тюкавине

Гафин также рассказал, что третий зимний сбор "Динамо" проведет в Турции. "Зимой сборы будут, место пока уточняем, - отметил он. - Как обычно, последний сбор будет в Турции. Что касается первых сборов, то пока в процессе выбора места".

6 августа агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщил "Спорт-экспрессу", что "Динамо" сделало игроку предложение о новом контракте. "Нет, сейчас мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным", - заключил Гафин.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду игрок выступает с января 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в разных турнирах, забив три мяча и отдав четыре голевые передачи.