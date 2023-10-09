Forbes: Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в сезоне-2023/24

По данным источника, доход россиянина за сезон составит $17,5 млн

ТАСС, 9 октября. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), первое место в нем занял российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

По информации Forbes, доход Овечкина составит $17,5 млн, из которых $12,5 млн хоккеист получит за контракт, а $5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам. Первое место с Овечкиным делит канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон. Он также суммарно заработает $17,5 млн, однако получит $16 млн по условиям контракта и $1 млн за спонсорские соглашения.

Из российских хоккеистов в рейтинг также вошел нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, который получит $13 млн ($12,5 млн + $0,5 млн).

Третье место занял канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид - $16 млн ($11 млн + $5 млн). Четвертым идет чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк $13,8 млн ($13 млн + $0,8 млн). Защитник "Нью-Джерси" канадец Дуги Хэмилтон идет шестым, он заработает $12,7 млн ($12,6 млн + $0,1 млн). Седьмое место занимает еще один защитник - американец Сет Джонс из "Чикаго", который получит $12,6 млн ($12,5 млн + $0,1 млн). Восьмым идет канадский защитник Алекс Пьетранжело из "Вегаса" - $12,4 млн ($12,3 млн + $0,1 млн. Девятое место занимает американский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Адам Фокс - $12,3 млн ($12 млн + $0,3 млн). Десятое место делят швейцарский нападающий Тимо Майер ("Сан-Хосе") и американский защитник Зак Веренски ("Коламбус"), оба игрока получат по $12,2 млн ($12 млн + $0,2 млн).

Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).