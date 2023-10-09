9 октября, 13:50
Фигурное катание

Костомарову продемонстрировали протезы отечественного производства на форуме в Сочи

© Диана Самохина/ ТАСС

Олимпийский чемпион отметил, что готов протестировать стопу для занятий спортом

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роману Костомарову продемонстрировали протезы российского производства на форуме "Биотехмед". Мероприятие проходит в Сочи.

Костомаров отметил, что готов протестировать стопу для занятий спортом.

Ранее 46-летний Костомаров публиковал видео, на которых плавает в бассейне, делает упражнения по подъему на поверхность на протезах, беговые упражнения, разминку с футбольным мячом.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки. 

Теги:
Фигурное катаниеКостомаров, Роман Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация