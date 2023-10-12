Черчесов назвал неприятным моментом решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России

Бывший главный тренер сборной России считает, что УЕФА в ближайшее время объяснит, почему было принято такое решение

ТАСС, 12 октября. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск сборных России среди игроков не старше 17 лет является неприятным и нестандартным моментом. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

10 октября УЕФА отменил решение по допуску мужской и женской сборных России среди игроков не старше 17 лет до международных соревнований. Вопрос был снят с повестки исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего играть российским командам.

"Конечно, это неприятный и нестандартный момент. Но давайте дадим высказаться. Думаю, через пару недель какие-то высказывания будут, почему так произошло", - сказал Черчесов.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России.