"Питтсбург" с помощью шайбы Малкина победил "Вашингтон", Овечкин остался без голов

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 14 октября. Игроки "Питтсбурга" одержали победу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над "Вашингтоном" со счетом 4:0. Встреча прошла в Вашингтоне в ночь на субботу по московскому времени.

У победителей шайбы забросили Евгений Малкин (25-я минута), Сидни Кросби (26, 32), Райлли Смит (57). Малкин также отметился тремя результативными передачами, российского нападающего признали первой звездой матча. "Вашингтон" провел первую игру под руководством нового главного тренера канадца Спенсера Карбери, весной сменившего на этом посту американца Питера Лавиолетта.

Малкин в нынешнем сезоне может достичь отметки в 500 голов в регулярных чемпионатах, для чего ему осталось забросить 28 шайб.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел вместе с командой первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин идет на втором месте по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги (822). Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894).

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" дома уступил "Аризоне" со счетом 3:4 после серии буллитов.