Ларионов раскритиковал качество клюшек, которыми играют хоккеисты "Торпедо"

По словам главного тренера команды, инвентарь не соответствует уровню КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов считает, что клюшки, которыми играют многие хоккеисты команды, низкого качества. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Торпедо" дома уступило в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Спартаку" со счетом 2:4.

"Мы играли против хорошего соперника, поэтому я не могу сослаться на лед. Могу только сослаться на плохие клюшки, - сказал Ларионов. - Если бы был Скотти Боумэн (главный тренер "Детройта", в котором Ларионов выиграл три Кубка Стэнли - прим. ТАСС), то таких клюшек, которыми ребята играют, не было бы в раздевалке. Тонкими крюками при таком качестве льда уже никто не играет. И это преступление, что ребята такими клюшками играют".

"Если бы был у нас запас качественного инвентаря, я бы собрал пачку клюшек и отдал бы мальчишкам семи-восьми лет, чтобы они ими начинали играть. Это не клюшки игроков КХЛ. В условиях санкций мы находимся в сложной ситуации, поэтому есть какие-то варианты, но не то, что мы бы хотели видеть", - добавил он.

Ларионов отметил качественную игру команды в первом периоде. "Частью игры являются индивидуальные ошибки, которые мы допустили в конце, и нам не хватило времени отыграться. Похвалил ребят за игру в первом периоде, когда мы играли плотно, компактно, в зоне атаки у нас не было разрыва между нападающими и защитниками", - отметил он.