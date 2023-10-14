Ольховский: теннисист Рублев показал качественную игру в матче против Димитрова

По мнению эксперта, россиянин сумел навязать свой темп сопернику в полуфинале турнира в Шанхае

ТАСС, 14 октября. Россиянин Андрей Рублев показал игру высокого качества в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае против болгарина Григора Димитрова. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Рублева. В финале россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

"В первую очередь хочу поздравить Андрея, он показал очень качественную игру. Был изнуряющий первый сет, он мог его закончить раньше, но выиграл тай-брейк. Матч был очень интересный, и Андрей его провел на очень высоком уровне. Конечно, были какие-то ошибки с его стороны с резанных мячей, которые возвращал Григор, но Андрей навязал свой темп и сумел справиться со своим соперником", - сказал Ольховский.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).