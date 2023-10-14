Фигуристы Худайбердиева и Базин сообщили, что к Гран-при в Уфе немного изменили ритм-танец

Спортсмены лидируют после ритм-танца на первом этапе Гран-при России

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин после сентябрьских прокатов сборной внесли изменения в свой ритм-танец, благодаря чему на первом этапе Гран-при в Уфе им было удобнее выступать. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Фигуристы набрали 83,70 балла и лидируют после ритм-танца. На втором месте Ирина Хавронина и Девид Нарижный (78,37), третьими идут Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (73,67).

"Мы полгода не выступали с чемпионата России, поэтому волновались, но выходили с уверенностью в себе и сейчас довольны, - рассказал Базин. - Мы провели с прокатов большую работу, поменяли в некоторых местах ритм-танец, чтобы стало удобнее, лучше его чувствовать. И уверенность сама пришла, и настрой был другой, чем на прокатах".

"В отличие от прокатов, почувствовала себя здесь гораздо лучше, раскрепощеннее, - отметила Худайбердиева. - Мне понравился сегодня Егор, он меня вел, мы оба были на контроле, но со свободой в теле. Завтра хотелось бы [выступить] хотя бы в таком же стиле. После прокатов исполняющий обязанности [президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулизде] подсказал нам лайфхак, попробовали, как он советовал, и неплохо получилось".

"Идем в правильном направлении. Все по плану", - подчеркнул Базин.

Произвольный танец фигуристы представят 15 октября.