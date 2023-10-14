Директором женского футбольного клуба "Спартак" стала Елена Терехова

Команда начнет выступление в женском чемпионате России со следующего сезона

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Елена Терехова назначена на пост директора женского московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Спартак" начнет выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. На данный момент клуб завершает работу по формированию административного и медицинского штабов, а также планирует предсезонные сборы.

Терехова является двукратной чемпионкой России (2002, 2013), чемпионкой США (2007), победительницей Кубка России (2014). На ее счету победа на молодежном чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет (2005).

Действующим победителем чемпионата России среди женских команд является петербургский "Зенит".