Итальянские футболисты разгромили сборную Мальты в отборе на чемпионат Европы 2024 года

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 14 октября. Сборная Италии со счетом 4:0 обыграла команду Мальты в домашнем матче седьмого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Бари.

Забитыми мячами отметились Джакомо Бонавентура (23-я минута), Доменико Берарди (45+1, 64) и Давид Фраттези (90+4). Итальянцы во второй раз в нынешнем отборочном турнире сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, ранее им это удалось в гостевой встрече с командой Мальты (2:0).

Сборная Мальты продлила серию поражений в официальных матчах до семи. Последнюю победу команда одержала в Лиге наций над сборной Сан-Марино 12 июня 2022 года (1:0). При этом мальтийцы с того момента трижды победили в товарищеских матчах.

Сборная Италии занимает второе место в турнирной таблице с 10 очками, команда Мальты располагается на последней, пятой позиции, не набрав очков. В следующем туре итальянцы сыграют с лидерами группы англичанами на выезде 17 октября. Сборная Мальты в тот же день примет команду Украины.

В других матчах игрового дня сборная Северной Ирландии дома победила команду Сан-Марино (3:0), украинцы в домашней встрече одолели команду Северной Македонии (2:0), болгары на своем поле уступили литовцам (0:2), словенцы в родных стенах разгромили финнов (3:0), казахстанцы на выезде проиграли датчанам (1:3), сербы в гостевом матче не смогли справиться с венграми (1:2).