РУСАДА в сентябре отметило снижение нарушений правил доступности для допинг-тестирования

В первый месяц осени было зафиксировано 22 случая, в августе - 31

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре 2023 года зафиксировали 22 случая нарушения спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В сентябре были зафиксированы 22 нарушения правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС.

В августе РУСАДА зафиксировало 31 подобное нарушение, в июле - 23, в июне - 8, в мае - 15, в апреле - 20, в марте - 11, за 12 месяцев 2022 года - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.