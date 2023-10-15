Янчук считает теннисиста Рублева фаворитом финала турнира в Шанхае

Матч между россиянином и поляком Хубертом Хуркачем пройдет в воскресенье

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев будет фаворитом в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае против поляка Хуберта Хуркача. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Матч между Рублевым и Хуркачем пройдет в воскресенье, начало запланировано на 11:30 мск. В полуфинале россиянин победил болгарина Григора Димитрова, поляк - американца Себастьяна Корду.

"Рублев вчера провел хороший матч против Димитрова, хотя и не безошибочно. Я думаю, Хуркач играет примерно в силу Димитрова, поэтому Рублев будет фаворитом в финале. Мне кажется, что Андрей после победы будет играть увереннее и не будет столько ошибаться", - сказал Янчук.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).