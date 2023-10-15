Тарпищев считает, что Рублев прошел пик формы на турнире в Шанхае

В данный момент российский теннисист играет против поляка Хуберта Хуркача в финале соревнований

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев прошел пик формы на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В данный момент Рублев проводит финальный матч на турнире серии "Мастерс" против поляка Хуберта Хуркача. Счет 2:1 в пользу польского теннисиста, каждый спортсмен взял свою подачу. В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова - 7:6 (9:7), 6:3.

"Рублев для себя играет неплохо, но все-таки пик формы в Китае он уже перешел. Но играет достойно. Вчера Андрея немного колбасило в полуфинале, но так как в два сета закончил, надеюсь, что он успел восстановиться к финалу", - сказал Тарпищев.

Рублев в четвертый раз в карьере сыграет в финале "Мастерса". Ранее он выиграл один турнир этой категории, победив в 2023 году в Монте-Карло. В решающем матче того турнира он оказался сильнее датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).