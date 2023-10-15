Федор Земсков отметил важность Московского международного кубка по пляжному футболу

По словам нападающего "Локомотива", турнира оставил у него самые положительнее впечатления

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский международный кубок по пляжному футболу важен тем, что дает российским спортсменам практику игры с иностранными командами. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского "Локомотива", чемпион мира Федор Земсков.

Ранее московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный ЦСКА в финале соревнований. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

"У меня самые положительные эмоции от турнира, это очень хорошие и важные соревнования. Сегодня очень тяжелый был матч против ЦСКА, обе команды могли выиграть, бились до конца, была настоящая мужская игра, но мы были чуть лучше в серии пенальти. Мне очень нравится формат турнира, а также игра в помещениях, хороший песок, нет ветра, все очень здорово организовано", - сказал Земсков.

"Возможно, стоило пригласить более сильные команды, потому что до сегодняшнего матча у нас практически не было сложностей. С другой стороны, здорово ,что пригласили зарубежные клубы, для нашего спорта в такое непростое время это очень важно", - добавил собеседник агентства.

Турнир проходил с 12 по 15 октября на "ЦСКА-Арене". В соревнованиях также принимали участие московский "Спартак", команда Центра олимпийского резерва, "Брест-Волга" из Белоруссии, казахстанский "Малайсары", иранский "Могхавемат Гользапуш", "Йофф" из Сенегала.