Худайбердиева и Базин выиграли первый этап Гран-при России в танцах на льду

Соревнования прошли в Уфе

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Уфе.

По итогам ритм-танца и произвольного танца Худайбердиева и Базин набрали 206,75 (83,70 за ритм-танец + 123,05 за произвольный танец) балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68; 78,37 + 118,31). Третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78; 73,67 + 113,11).

Худайбердиева и Базин являются чемпионами России 2022 года, бронзовыми призерами чемпионата страны 2021 года.

Следующий этап пройдет в Омске с 20 по 23 октября.