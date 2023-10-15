Футболистки ЦСКА победили "Зенит" и в третий раз выиграли Кубок России

Финальный матч прошел в Калининграде и завершился победой московской команды со счетом 4:1

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:1 обыграл петербургский "Зенит" в финальном матче Winline - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Калининграде на "Ростех-Арене".

В составе победителей голы забили Габриэль Абуди Онгене (44-я минута), Надежда Смирнова (55, с пенальти, 88) и Франциска Ордега (72). У "Зенита" отличилась Габриэла Гживиньская (49).

ЦСКА в третий раз выиграл Кубок России, ранее футболистки московской команды выигрывали трофей в 2017 и 2022 годах. В финале прошлого розыгрыша ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 2:1. "Зенит" в третий раз подряд сыграл в финале Кубка России, в 2021 году петербургская команда уступила в решающем матче московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская "Энергия" и пермская "Звезда-2005" (по семь побед).