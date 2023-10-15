В РФС положительно оценили создание женского футбольного клуба "Спартак"

Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов рассказал, что переговоры с руководством клуба по поводу создания женской команды велись давно

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) положительно оценивает и поддерживает создание женского московского футбольного клуба "Спартак". Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Оцениваем положительно. Мы довольно давно вели переговоры с руководством "Спартака" об этом решении, только поддерживаем", - сказал Митрофанов.

Пресс-служба "Спартака" объявила о создании женского футбольного клуба 14 октября. Команда начнет выступления в женском чемпионате России с сезона-2024.