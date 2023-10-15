Иранский игрок в пляжный футбол Бехзадспур заявил, что был рад приехать в Россию

По мнению спортсмена, на Московском международном кубке играют очень сильные команды

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вратарь иранского клуба "Могхавемат Гользапуш" Хамид Бехзадспур всегда радуется приездам на турниры по пляжному футболу в Россию. Об этом он рассказал ТАСС.

На прошедшем в Москве Московском международном кубке иранский клуб занял пятое место.

"Здорово, что мы приехали в Россию, я уже не в первый раз здесь и всегда радуюсь, когда сюда приезжаю. На турнире играют очень сильные команды, нет ни одной простой игры. Наша команда состоит из военнослужащих, и нам государство не разрешило привезти всех сильнейших, но мы довольны своей игрой. Сейчас между нашими странами прекрасные отношения, и такие соревнования только укрепляют дружбу между Россией и Ираном", - сказал Бехзадспур.

Турнир проходил с 12 по 15 октября на "ЦСКА-Арене". Победу в нем одержал московский "Локомотив", в финале обыгравший столичный ЦСКА. В соревнованиях также принимали участие московский "Спартак", команда Центра олимпийского резерва, "Брест-Волга" из Белоруссии, казахстанский "Малайсары", "Йофф" из Сенегала.