В "Амуре" назвали неприемлемым поведение Хохлачева и оштрафовали хоккеиста

Нападающий хабаровского клуба запрыгнул на машину жителя города

ТАСС, 16 октября. Хабаровский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" считает неприемлемым инцидент с нападающим команды Александром Хохлачевым и принял решение оштрафовать игрока. Об этом сообщает пресс-служба "Амура".

15 октября телеграм-канал "112" сообщил, что Хохлачев запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска. По информации источника, вместе с Хохлачевым были его одноклубники - защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий.

"Амур" считает неприемлемым поведение игрока Александра Хохлачева и приносит извинения болельщикам, - говорится в заявлении "Амура". - В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению, от игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок. Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба. Впереди у "Амура" серия сложнейших матчей, у Хохлачева будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков".

О Хохлачеве

30-летний Хохлачев является воспитанником "Спартака", в прошлом сезоне форвард забросил 19 шайб и сделал 36 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром красно-белых.

Нападающий выступал за "Спартак" с 2012 по 2013 год, после чего играл в Главной юниорской хоккейной лиге Онтарио за "Уинсор" и фарм-клуб "Бостона" в Американской хоккейной лиге. За "Бостон" в Национальной хоккейной лиге он провел девять матчей и не набрал очков. С 2016 по 2017 год Хохлачев выступал за петербургский СКА, после чего вернулся в "Спартак".

Хохлачев готовился к нынешнему сезону КХЛ в "Спартаке" и в составе команды выиграл Кубок мэра Москвы. 29 августа нападающий был обменян в "Амур" на денежную компенсацию и 17-летнего нападающего молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка. По информации газеты "Спорт-экспресс", сумма компенсации составила 50 млн рублей.

Отец хоккеиста рассказал ТАСС, что причиной обмена стало отсутствие договоренности между клубом и игроком об условиях нового контракта вместо прежнего, который истекал в апреле 2024 года. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов подчеркнул, что переговоры с игроком шли все лето и обмен случился по обоюдному согласию.

В составе "Амура" Хохлачев в 16 матчах набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач), при этом он не может забить на протяжении последних 13 игр. Хабаровский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 17 играх.