Земсков считает, что сборная России по пляжному футболу сохранила свой уровень

Чемпион мира отметил, что на сборную несколько сказывается отсутствие международных матчей

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Данил Сорокин/. Сборная России по пляжному футболу сумела сохранить свой уровень в период международных санкций. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира Федор Земсков.

"Я не думаю, что наш уровень сильно поменялся, можно сказать, что мы его сохранили, - сказал Земсков. - Некоторые ребята, которые побеждали на чемпионате мира 2021 года уже закончили карьеру, но уже появились другие, кто тоже играет на высоком уровне. У нас есть определенная ротация, и я считаю, что это хорошо".

"Летом мы выступали на Играх стран СНГ. Не могу сказать, что я доволен результатом, мы не вышли в финал, поэтому за тот турнир могу поставить не выше тройки. Мы посыпались в группе в матчах против сборных Омана и Ирана в полуфинале, но у оманцев смогли взять реванш в игре за третье место. Несколько сказывается отсутствие международной практики, нам тренер говорил, что не хватает реализации, но это дело наживное", - добавил собеседник агентства.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидами организаций.