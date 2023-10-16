Земсков считает, что УЕФА прощупывает почву для возвращения россиян на турниры

Чемпион мира по пляжному футболу отметил, что россиянам есть где и с кем играть

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прощупывает почву для возвращение российских спортсменов на свои соревнования. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по пляжному футболу Федор Земсков.

"Я слышал об этой истории, с одной стороны - жаль, что пока так сложилось, но тут можно найти и позитивный момент, - сказал Земсков. - Я думаю, что УЕФА сейчас прощупывает почву для возвращения наших команд. Не думаю, что кто-то надеялся, что в одну секунду все поменяется, но нам нужно адаптироваться к этим реалиях и продолжать свое развитие. Прошлый год и особенно нынешний показал, что это вполне возможно, нам есть где играть и с кем".

10 октября УЕФА отменил решение по допуску мужской и женской сборных России среди игроков не старше 17 лет до международных соревнований. Вопрос был снят с повестки исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего играть российским командам.