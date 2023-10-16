В РФС заявили, что УЕФА ищет решение вопроса участия в турнирах сборных России до 17 лет

Максим Митрофанов отметил, что для РФС не стало удивлением, что ряд стран были готовы бойкотировать соревнования с участием россиян

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает возможность участия сборных России среди игроков не старше 17 лет в турнирах под эгидой организации и ищет решение этого вопроса. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Есть поручение исполкома УЕФА проработать эту возможность, она прорабатывается, это выполняется администрацией организации, - сказал Митрофанов. - Было дано поручение отработать всю ситуацию технически, в настоящий момент решение ищется. С чего стали вбрасывать информацию о том, что что-то отменено, - это надо спрашивать их. Бойкоты удивлением для нас не стали".

"Вопрос с переходом [РФС] в Азию и сейчас обсуждается каждый день. Мы являемся членом УЕФА, наш приоритет - играть в официальных соревнованиях сборными и клубами. Российский футбольный союз остается членом конфедерации, которая является сильнейшей в мире. РФС желает лучшего для российского футбола, даже в этой сложной ситуации мы стараемся, чтобы наш футбол развивался только в позитивном ключе. Все это шаги, которые в том числе являются результатами работы организации", - добавил он.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 10 октября вопрос был снят с повестки еще одного исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. 12 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России среди игроков не старше 17 лет сохраняет теоретическую возможность сыграть в отборочном турнире к чемпионату Европы.

Отборочный турнир на чемпионат Европы 2024 года среди игроков не старше 17 лет в некоторых группах уже стартовал. Позднее всех отборочный турнир должны были начать в группе, где играют команды Израиля, Бельгии, Уэльса и Гибралтара. Встречи были запланированы в Израиле и перенесены УЕФА из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.