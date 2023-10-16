Митрофанов исключил проведение ноябрьского сбора команды России по футболу в Бразилии

Генеральный секретарь РФС рассказал, что организация ведет работу по поиску возможных соперников для российской команды в ноябре

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Возможность проведения ноябрьского сбора команды России по футболу в Бразилии исключена. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Будет пауза [на матчи сборные], ведется работа по поиску возможных соперников, - сказал Митрофанов. - В эту, октябрьскую, паузу начался отборочный турнир [на чемпионат мира 2026 года] в Азии, в ноябрьскую он продолжится, - сказал Митрофанов. - Количество соперников уменьшается, но работа ведется, хоть ситуация с организацией становится сложной. Вероятность турне по Бразилии? Такой вероятности нет".

В октябре РФС удалось согласовать два товарищеских матча сборной России. 12 октября россияне на "ВТБ-Арене" в Москве победили команду Камеруна со счетом 1:0. 16 октября сборная России встретится с командой Кении. Игра пройдет в турецкой Анталье.

Молодежная сборная России в рамках октябрьского сбора провела товарищеские матчи с бразильскими командами до 20 лет "СКА Бразил" (2:2), "Палмейрас" (3:1), "Сантос" (6:4). Заключительным соперником российской национальной команды в октябре станет "Ред Булл Брагантино" (среди игроков до 20 лет), встреча пройдет 16 октября.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября. Тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).