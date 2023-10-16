Гончаренко: фигурист Мозалев ошибками испортил впечатления от своих программ

Андрей Мозалев стал третьим на первом этапе Гран-при России в Уфе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев показал интересные образы, однако их нельзя полностью понять, когда срываются элементы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

"Мне жаль, что у Андрея Мозалева не все получилось, - сказала Гончаренко. - У него есть целостность между короткой и произвольной программами, он рассказывает свою историю, пытается донести свое видение музыки, свои ощущения, это всегда интересно. Но все-таки в мужском фигурном катании фигуристы должны прыгать и не падать, а когда срываются элементы, впечатление от программы портится. Хочется пожелать ему стабильного катания, чтобы мы полностью смогли понять его образ. Не все удалось, но я считаю, что у него интересные выступления".

15 октября Мозалев занял третье место на первом этапе Гран-при России в Уфе. У фигуриста из Санкт-Петербурга не удался чистый прокат произвольной программы - он допустил "бабочку" на первом прыжке - четверном сальхове, а также упал с четверного тулупа.

Мозалеву 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата России. В 2022 году он принимал участие в Олимпийски играх в Пекине, где занял 19-е место. В 2020 году он стал серебряным призером юношеской Олимпиады и чемпионом мира среди юниоров.